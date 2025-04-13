Минчане стали есть меньше хлеба, но больше мяса, овощей и фруктов. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного статистического управления Минска, пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что в 2024 году в среднем один минчанин съедал на 2,4% больше овощей в бахчевых в сравнении с 2023 годом. Вместе с тем выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни показало, что в среднем один минчанин потреблял молока и молочных продуктов на 1,7%. Что касается мяса и мясных продуктов, то их было потреблено на 1,2% больше.
Также сказано, что в среднем один минчанин в 2024 году потребил на 1,2% больше фруктов и ягод, а яиц — на 0,8%. Что касается хлеба и хлебопродуктов, то их минчане стали употреблять меньше — на 3,2%. Однако на прежнем уровне остаются потребление картофеля, сахара, растительного масла, кондитерских изделий, рыбы и рыбопродуктов.
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