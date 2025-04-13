Минчане стали есть меньше хлеба, но больше мяса, овощей и фруктов

Сообщается, что в 2024 году в среднем один минчанин съедал на 2,4% больше овощей в бахчевых в сравнении с 2023 годом. Вместе с тем выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни показало, что в среднем один минчанин потреблял молока и молочных продуктов на 1,7%. Что касается мяса и мясных продуктов, то их было потреблено на 1,2% больше.