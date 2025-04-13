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Иркутский баскетбол понес тяжелую утрату: скончался Федор Алексеев

10 апреля ушел из жизни известный иркутский тренер по баскетболу Федор Федорович Алексеев.

Источник: Соцсети

Он посвятил свою жизнь развитию этого вида спорта в регионе. Об этом сообщает сайт «Байкал24».

В 1990-е годы, будучи директором областной спортивной школы, Федор Алексеев заложил основы будущих побед иркутского баскетбола. Он тренировал юношескую сборную области и воспитал многих талантливых игроков, таких как Илья Резник, Юрий Ковалёв, Сергей Шуреев и Анатолий Пугачёв.

До последних дней Федор Алексеев продолжал работать с юными спортсменами в ДЮСШ № 4, передавая им свой опыт и любовь к баскетболу.

Прощание с Федором Федоровичем Алексеевым состоится в понедельник, 14 апреля, в 12:00 в спортзале «Вымпел» по адресу: ул. Трудовая, 115а.