Иркутский баскетбол понес тяжелую утрату: скончался Федор Алексеев

Он посвятил свою жизнь развитию этого вида спорта в регионе. Об этом сообщает сайт «Байкал24».
В 1990-е годы, будучи директором областной спортивной школы, Федор Алексеев заложил основы будущих побед иркутского баскетбола. Он тренировал юношескую сборную области и воспитал многих талантливых игроков, таких как Илья Резник, Юрий Ковалёв, Сергей Шуреев и Анатолий Пугачёв.
До последних дней Федор Алексеев продолжал работать с юными спортсменами в ДЮСШ № 4, передавая им свой опыт и любовь к баскетболу.
Прощание с Федором Федоровичем Алексеевым состоится в понедельник, 14 апреля, в 12:00 в спортзале «Вымпел» по адресу: ул. Трудовая, 115а.