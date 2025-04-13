В Приангарье оперативные службы переведены в режим повышенной готовности

В некоторых районах области ожидается резкое потепление до +20°C. В связи с этим усилена работа лесопожарных формирований. Планируется наземное патрулирование лесов по 76 маршрутам, в том числе в популярных местах отдыха. Ежедневно в патрулировании будут задействованы до 49 групп, в составе которых 150 специалистов лесной охраны.