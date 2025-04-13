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В Приангарье оперативные службы переведены в режим повышенной готовности

В Иркутской области оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Аварийные службы приведены в готовность к реагированию на возможные сбои в работе систем электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Проведена проверка резервных источников питания.

В некоторых районах области ожидается резкое потепление до +20°C. В связи с этим усилена работа лесопожарных формирований. Планируется наземное патрулирование лесов по 76 маршрутам, в том числе в популярных местах отдыха. Ежедневно в патрулировании будут задействованы до 49 групп, в составе которых 150 специалистов лесной охраны.