Придуман метод автоматической разбраковки тканей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали новый метод формирования признаков текстурированного изображения, который может быть применен для разбраковки тканей в системах распознавания. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МТУСИ.
Разбраковка — это способ контроля качества, которому подвергается любой материал, прибывший на фабрику. Разбраковка позволяет выявить пороки и более полно использовать куски материалов по длине и ширине при раскрое. Такие дефекты, как несовпадение рисунка, распущенные нити и отклонения в цвете могут значительно сказаться на характеристиках конечного изделия. До недавнего времени большинство операций по контролю качества тканей осуществлялось вручную, что позволяло выявить лишь около 70% возможных дефектов. Ученые МТУСИ предложили метод формирования признаков текстурированного изображения, который может быть применен для построения математической модели текстильного материала при решении задач автоматизации процесса разбраковки. Новшество метода состоит в создании эталонов — образцов, с которыми сравниваются изображения тканей для выявления дефектов.
«Анализ качества ткани относительно эталонного состояния позволяет выделять существенные особенности структуры ткани вплоть до анализа состояния единичных переплетений. В данной постановке задачи ткань, как объект контроля, рассматривалась как двумерный периодический объект», — рассказали в университете. Для улучшения качества изображений применялись методы предварительной обработки изображений: коррекция яркости, устранение шумов и преобразование изображения для более детального анализа.
Полученные в работе результаты охватывают только один из возможных подходов при контроле качества текстильных материалов. В дальнейшем, рассказали в МТУСИ, предполагается создание систем контроля качества, способных прогнозировать и детально анализировать дефекты текстильных материалов уже на стадии их производства.