Придуман метод автоматической разбраковки тканей

Разбраковка — это способ контроля качества, которому подвергается любой материал, прибывший на фабрику. Разбраковка позволяет выявить пороки и более полно использовать куски материалов по длине и ширине при раскрое. Такие дефекты, как несовпадение рисунка, распущенные нити и отклонения в цвете могут значительно сказаться на характеристиках конечного изделия. До недавнего времени большинство операций по контролю качества тканей осуществлялось вручную, что позволяло выявить лишь около 70% возможных дефектов. Ученые МТУСИ предложили метод формирования признаков текстурированного изображения, который может быть применен для построения математической модели текстильного материала при решении задач автоматизации процесса разбраковки. Новшество метода состоит в создании эталонов — образцов, с которыми сравниваются изображения тканей для выявления дефектов.