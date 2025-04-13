БППК увеличит число электричек из Иркутска в пригороды

Об этом сообщает сайт «ИрСити».
По субботам и воскресеньям начнет курсировать электричка № 6109 Большой Луг — Иркутск-Сортировочный. Отправление из Большого Луга в 11:30, прибытие в Иркутск в 12:50. Электропоезд будет останавливаться на всех платформах и станциях по пути следования.
Также с 3 мая по субботам маршрут электрички № 6112 Черемхово — Кая будет продлен до Большого Луга. В Иркутске электричка будет останавливаться на всех станциях, кроме Компрессорной. Время прибытия на платформу Вересовка — 07:26, на станцию Иркутск-Сортировочный — 07:47, на станцию Иркутск-Пассажирский — 08:05. На последней предусмотрена десятиминутная стоянка.
Кроме того, с 3 мая по воскресеньям будет запущена электричка № 6110 Иркутск-Сортировочный — Большой Луг. Отправление из Ново-Ленино в 07:48, прибытие в Большой Луг в 09:15.