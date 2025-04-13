БППК увеличит число электричек из Иркутска в пригороды

Также с 3 мая по субботам маршрут электрички № 6112 Черемхово — Кая будет продлен до Большого Луга. В Иркутске электричка будет останавливаться на всех станциях, кроме Компрессорной. Время прибытия на платформу Вересовка — 07:26, на станцию Иркутск-Сортировочный — 07:47, на станцию Иркутск-Пассажирский — 08:05. На последней предусмотрена десятиминутная стоянка.