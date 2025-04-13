В Ростове-на-Дону ищут желающих работать за 225 тысяч рублей в месяц

В Ростове-на-Дону начальники строительных участков могут получать до 225 тысяч рублей в месяц. Согласно исследованию SuperJob, уровень дохода зависит от опыта и масштаба проектов. Так, начальники участка с высшим профильным образованием могут рассчитывать на зарплату от 70 тысяч рублей до 85 тысяч. Те, кто уже взаимодействовал контролирующими органами, зарабатывают более 85 тысяч рублей, а те, кто имеет не менее года руководящего стажа, — от 95 до 145 тысяч. Такие специалисты должны быть способны вести строительство крупных объектов на всех этапах вплоть до сдачи в эксплуатацию.