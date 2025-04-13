Казахстанский квартал будет построен вдоль улицы Железнодорожной в Минске. Подробности рассказал в интервью агентству «Минск-Новости» глава администрации Московского района Сергей Рубанов.
По его словам, продолжается и далее активное возведение жилых домов вдоль проспекта Дзержинского. Рубанов уточнил, что за последнее время заметно изменилась улица Минина, вдоль которой постепенно растет новый квартал. Он добавил, что в границах улиц Семашко и Петровщина продолжается и далее строительство Санкт-Петербургского квартала.
Глава Московского района также сообщил про начало работ, связанных со строительством группы жилых домов со встроенными помещениями и многоуровневой автостоянки на улице Розы Люксембург.
— Еще одна площадка готовится под застройку. Казахстанский квартал появится вдоль улицы Железнодорожной, — рассказал Сергей Рубанов.
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