Казахстанский квартал будет построен вдоль улицы Железнодорожной в Минске

По его словам, продолжается и далее активное возведение жилых домов вдоль проспекта Дзержинского. Рубанов уточнил, что за последнее время заметно изменилась улица Минина, вдоль которой постепенно растет новый квартал. Он добавил, что в границах улиц Семашко и Петровщина продолжается и далее строительство Санкт-Петербургского квартала.