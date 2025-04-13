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Казахстанский квартал будет построен вдоль улицы Железнодорожной в Минске

Власти сказали про строительство Казахстанского квартала в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Казахстанский квартал будет построен вдоль улицы Железнодорожной в Минске. Подробности рассказал в интервью агентству «Минск-Новости» глава администрации Московского района Сергей Рубанов.

По его словам, продолжается и далее активное возведение жилых домов вдоль проспекта Дзержинского. Рубанов уточнил, что за последнее время заметно изменилась улица Минина, вдоль которой постепенно растет новый квартал. Он добавил, что в границах улиц Семашко и Петровщина продолжается и далее строительство Санкт-Петербургского квартала.

Глава Московского района также сообщил про начало работ, связанных со строительством группы жилых домов со встроенными помещениями и многоуровневой автостоянки на улице Розы Люксембург.

— Еще одна площадка готовится под застройку. Казахстанский квартал появится вдоль улицы Железнодорожной, — рассказал Сергей Рубанов.

Ранее в правительстве Беларуси назвали жилье, подпадающее под программу реновации.

Кстати, первый дом ЖК «Гулливер» на месте долгостроя на «Пушкинской» в Минске будет введен в эксплуатацию в 2026.

Вместе с тем мы собрали, что известно о знаменитых минских домах с народными названиями: Кукуруза, Китайская стена, дома под шпилем и с чайкой, Доллар и Цент.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».