Дожди, снег и ветер ожидаются в Свердловской области

В понедельник, 14 апреля, будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Ветер западный 3−8 метров в секунду, с порывами до 13. Температура ночью −4…+1, на севере до −9 градусов, днем +3…+8. В Екатеринбурге ночью 0, днем +7, небольшой мокрый снег с дождем.