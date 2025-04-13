Дожди, снег и ветер ожидаются в Свердловской области

Предстоящая неделя существенного потепления не обещает, температура воздуха в Свердловской области будет около и на 1−2 градуса ниже климатической нормы, сообщают синоптики Уралгидрометцентра.
«Осадков немного, в основном небольшие и кратковременные, лишь в конце недели возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя», — говорится в сообщении.
В понедельник, 14 апреля, будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Ветер западный 3−8 метров в секунду, с порывами до 13. Температура ночью −4…+1, на севере до −9 градусов, днем +3…+8. В Екатеринбурге ночью 0, днем +7, небольшой мокрый снег с дождем.
15 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5−10 метров в секунду, днем с порывами до 15. Ночью 0…-5, днем +8…13. В Екатеринбурге ночью −1, днем +12, без осадков.
16 апреля облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер западный 5−10 метров в секунду, с порывами до 15−17. Температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13. В Екатеринбурге без осадков, ночью +6, днем +12.