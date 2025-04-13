Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье волонтеры объявили сбор на поиски пропавшей женщины

Пенсионерка пропала в Пермском районе 11 апреля.

Источник: Соцсети

Сегодня, в воскресенье, 13 апреля, волонтеры пермского поискового отряда «ПрикамьеПоиск» собираются искать пенсионерку, пропавшую в деревне Мокино Пермского муниципального округа. Любовь Алексеевна Булдакова ушла 11 апреля из дома на улице Деревенская, 9, и с тех пор о ней нет никаких известий.

Для поисков волонтеры объявили срочный сбор по месту пропажи пожилой женщины.

На всякий случай они напоминают ее приметы: она небольшого роста, около 150−155 сантиметров, худощавая, светло-рыжие волосы ниже плеч. Одета в черную куртку с красными цветами, желтую кофту и черные лосины.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8−922−345−67, 02 или 112.