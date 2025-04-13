В Прикамье волонтеры объявили сбор на поиски пропавшей женщины

Сегодня, в воскресенье, 13 апреля, волонтеры пермского поискового отряда «ПрикамьеПоиск» собираются искать пенсионерку, пропавшую в деревне Мокино Пермского муниципального округа. Любовь Алексеевна Булдакова ушла 11 апреля из дома на улице Деревенская, 9, и с тех пор о ней нет никаких известий.