Собянин: На западе Москвы появится новое общественно-деловое пространство

По его словам, на данный момент на участке площадью 1,21 гектара находятся склады и устаревшие объекты. На этом месте разместят офисы, спортивные и медицинские центры, кафе и отделения банков. Кроме того, будет обеспечено 1,6 тысячи рабочих мест.