Омский губернатор поздравил земляков с Вербным воскресеньем

Напомним, Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим отмечается каждый год за неделю до окончания Великого поста. В этот день принято вспоминать важные евангельские события — въезд в Иисуса Христа в столицу Израиля. Праздник относят к так называемым двунадесятым — самым важным датам церковного календаря.