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Омский губернатор поздравил земляков с Вербным воскресеньем

Верующие отмечают большой праздник в преддверии Пасхи.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 апреля 2025 года — особенный день для православных омичей. За неделю до Пасхи они отмечают Вербное воскресенье. С ним жителей региона поздравил губернатор Виталий Хоценко.

«Счастья, благополучия и больше поводов для искренней радости всем нам!», — пожелал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим отмечается каждый год за неделю до окончания Великого поста. В этот день принято вспоминать важные евангельские события — въезд в Иисуса Христа в столицу Израиля. Праздник относят к так называемым двунадесятым — самым важным датам церковного календаря.

Ранее «КП Омск» рассказала, что Митрополит Дионисий прочитал молитву за местных студентов.