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В Приангарье формируют списки по соцвыплатам для сельчан на 2026 год

Выплата направлена на улучшение жилищных условий граждан.

Источник: Reuters

Министерство сельского хозяйства Приангарья формирует сводные списки жителей сельской местности с целью привлечения в регион в 2026 году федеральных субсидий, направленных на выдачу сельчанам соцвыплат для строительства или приобретения жилья. Сейчас проводится работа по проверке и отбору списков, подготовленных и направленных МО, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба министерства, отбор проводится в рамках реализации в Иркутской области государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков отметил, что в прошлом году свидетельства о предоставлении соцвыплат получили 19 семей Приангарья.

«Все получатели являются многодетными семьями и работниками агропромышленного комплекса Приангарья из Аларского, Боханского, Баяндаевского, Заларинского, Нукутского, Осинского, Черемховского и Эхирит-Булагатского районов», — подчеркнул он.