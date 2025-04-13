В Приангарье формируют списки по соцвыплатам для сельчан на 2026 год

Министерство сельского хозяйства Приангарья формирует сводные списки жителей сельской местности с целью привлечения в регион в 2026 году федеральных субсидий, направленных на выдачу сельчанам соцвыплат для строительства или приобретения жилья. Сейчас проводится работа по проверке и отбору списков, подготовленных и направленных МО, пишет ИА IrkutskMedia.