В Пулково построят станцию метро и автовокзал рядом с терминалом

Станцию метро и автовокзал возведут на смежных участках вблизи пассажирского терминала аэропорта Пулково. Соответствующие планы содержатся в предложениях оператора «Воздушные ворота Северной столицы», направленных для учета в правила землепользования и застройки.
Строительство войдет во вторую очередь развития аэропорта по соглашению ГЧП, которая также включает новые терминалы с переходными галереями, автомобильную эстакаду, модернизацию аэродромной инфраструктуры, а также возведение гостиницы и бизнес-центра. В настоящее время идет процесс изменения проекта планировки и межевания территории.
По данным «Фонтанки», очертания будущих строительных площадок уже отражены в документах, представленных компанией. Развитие инфраструктуры Пулково направлено на повышение пропускной способности аэропорта и комфорта пассажиров.