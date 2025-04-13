В Пулково построят станцию метро и автовокзал рядом с терминалом

Строительство войдет во вторую очередь развития аэропорта по соглашению ГЧП, которая также включает новые терминалы с переходными галереями, автомобильную эстакаду, модернизацию аэродромной инфраструктуры, а также возведение гостиницы и бизнес-центра. В настоящее время идет процесс изменения проекта планировки и межевания территории.