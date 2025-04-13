Челябинскую область вновь накроют дожди с мокрым снегом

По информации синоптиков, в ночь на 14 апреля при переменной облачности в северной половине местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в горах — умеренные, от плюс 3 до минус 2 градусов.
Днем в понедельник облачно с прояснением, повсеместно небольшие, кое-где — умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Температура воздуха плюс 5−10, на юге — до 14 градусов.
Ночью и утром местами образуются гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость 4−9 м/с, днем локально порывы до 14 м/с.
Непосредственно в Челябинске 14 апреля ночью слабые смешанные осадки, от нуля до плюс 2, днем прогнозируется дождь, плюс 6−8.
Новая неделя существенного потепления не обещает — северо-западные воздушные потоки несут прохладу. Осадков будет немного, в основном — небольшие и кратковременные, лишь в конце недели возможны умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Относительно и кратковременно потеплеет 16 апреля, затем новая волна с 21-го — плюс 13−17 градусов.
Ожидается, что самый холодный день придется на 18 апреля, теплый — 19-е, максимальное количество осадков выпадет 14 апреля, а наиболее ветрено будет 16-го.