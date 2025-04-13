Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие специалисты в Омске могут получить по 200 тысяч рублей

В апреле 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами в стране стали представители IT-сферы.

Источник: ТАСС

В апреле 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами в стране стали представители IT-сферы. Лидерами по уровню дохода являются дата-сайентисты — им предлагают в среднем 267,5 тысяч рублей в месяц. На втором месте — руководители групп разработки (222,6 тысяч рублей), на третьем — DevOps-инженеры с доходом в 204,4 тысячи, сообщает портал «Сибдепо».

Также в десятку самых высокооплачиваемых специалистов вошли:

коммерческий директор — 202,6 тысячи рублей;

финансовый директор — 200 тысяч;

директор по маркетингу и PR — 200 тысяч;

операционный директор — 185 тысяч;

системный аналитик — 182,3 тысячи;

агент по недвижимости — 180 тысяч;

руководитель строительного проекта — 166,6 тысячи.

Средняя предлагаемая зарплата в России в марте составила 74,9 тысячи рублей, что на 9,9 тысячи больше, чем год назад, и на 1,3 тысячи выше, чем в феврале. Однако доля вакансий с оплатой выше 150 тысяч рублей составляет лишь 1,4% от общего числа.