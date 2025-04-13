Какие специалисты в Омске могут получить по 200 тысяч рублей

Средняя предлагаемая зарплата в России в марте составила 74,9 тысячи рублей, что на 9,9 тысячи больше, чем год назад, и на 1,3 тысячи выше, чем в феврале. Однако доля вакансий с оплатой выше 150 тысяч рублей составляет лишь 1,4% от общего числа.