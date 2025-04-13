В Омске заблокировали более 140 аккаунтов пользователей электросамокатов

В Госавтоинспекции отмечают, что большинство электросамокатов принадлежит кикшеринговым компаниям, и именно они несут ответственность за безопасность при использовании своих транспортных средств. Родителей просят внимательно следить за тем, как их дети проводят время, и предупреждают о возможных последствиях: от травм до необходимости компенсировать ущерб пострадавшим в ДТП.