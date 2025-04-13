В Омске заблокировали более 140 аккаунтов пользователей электросамокатов

В Омске по инициативе ГИБДД заблокировали более 140 аккаунтов пользователей кикшеринга, нарушивших правила передвижения на электросамокатах. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Омской области.
На текущей неделе в городе случилось четыре дорожно-транспортных происшествия с участием электросамокатов, в результате которых пострадали пешеходы.
По информации ведомства, среди наиболее частых нарушений — езда вдвоем на одном самокате, а также использование СИМ несовершеннолетними. Несмотря на то, что такие действия не подпадают под административную ответственность, данные о нарушителях передаются в кикшеринговые сервисы, которые в свою очередь блокируют аккаунты пользователей.
В Госавтоинспекции отмечают, что большинство электросамокатов принадлежит кикшеринговым компаниям, и именно они несут ответственность за безопасность при использовании своих транспортных средств. Родителей просят внимательно следить за тем, как их дети проводят время, и предупреждают о возможных последствиях: от травм до необходимости компенсировать ущерб пострадавшим в ДТП.