В Красноярский край поступили вакцины от 12 опасных детских заболеваний

В Красноярский край поступили препараты для вакцинации детей от 12 различных детских заболеваний в достаточном количестве согласно Национальному календарю профилактических прививок.
Заявки на препараты субъектами федерации подавались еще в октябре предшествующего года. Поступают они в регион согласно графику и в нужном количестве. Так, АДС-М (от дифтерии и столбняка) — уже 40,7% от годового объема заявки; АС — 59,5%; вакцина для профилактики гепатита В (детская — 39,5% от годового объема и взрослая — 64,8%), вакцины БЦЖ (70,9%), полиомиелитная (30% от годового объема).
Также «Пентаксим» (пятикомпонентная вакцина для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции) — 9 243 дозы. «Превенар 13» (для профилактики заболеваний, вызываемых пневмококками) — 26 805 доз.
Что касается клещевого энцефалита, из краевого бюджета закуплено более 140 тысяч доз вакцины для вакцинации детей школьного возраста и 3800 доз иммуноглобулина для бесплатной экстренной профилактики клещевого энцефалита детям до 7 лет.