В Красноярский край поступили вакцины от 12 опасных детских заболеваний

Заявки на препараты субъектами федерации подавались еще в октябре предшествующего года. Поступают они в регион согласно графику и в нужном количестве. Так, АДС-М (от дифтерии и столбняка) — уже 40,7% от годового объема заявки; АС — 59,5%; вакцина для профилактики гепатита В (детская — 39,5% от годового объема и взрослая — 64,8%), вакцины БЦЖ (70,9%), полиомиелитная (30% от годового объема).