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В Ростове жители Александровки остались без света в воскресенье 13 апреля

В Ростове-на-Дону отключилось электричество в районе Александровки.
Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 13 апреля, жители микрорайона Александровка в Ростове-на-Дону остались без света. Об этом сообщает «Донэнерго» в своем телеграм-канале.

— В 10:34 произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ. Это привело к частичному отключению потребителей в границах улицы Кржижановского, проспекта 40 лет Победы и улицы Солидарности, — уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Энергетики добавили, что ориентировочное время восстановления электроснабжения — три часа. И напомнили, что электроснабжение будет возобновлено без предупреждения. Что касается плановых отключений электричества, то на следующей рабочей неделе, с 14 по 18 апреля, без света останутся сотни домов. График отключений можно увидеть здесь.

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