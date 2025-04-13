В Ростове жители Александровки остались без света в воскресенье 13 апреля

Энергетики добавили, что ориентировочное время восстановления электроснабжения — три часа. И напомнили, что электроснабжение будет возобновлено без предупреждения. Что касается плановых отключений электричества, то на следующей рабочей неделе, с 14 по 18 апреля, без света останутся сотни домов. График отключений можно увидеть здесь.