Благоустроенный жилой квартал построят в Царицыно для реализации программы реновации

«В районе Царицыно подлежат реорганизации два участка, входящих в один проект КРТ. На территории площадью 0,81 га построят жилой квартал для реализации программы реновации. Помещения на первых этажах домов оборудуют для работы предприятий торговли, общепита, а также сервисных служб, что позволит создать более 110 рабочих мест. Это уже второй проект, проработанный городом в Царицыно в целях ускорения программы реновации. Всего здесь по программе КРТ планируется реорганизовать 8,88 га земли», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.