Благоустроенный жилой квартал построят в Царицыно для реализации программы реновации

«В районе Царицыно подлежат реорганизации два участка, входящих в один проект КРТ. На территории площадью 0,81 га построят жилой квартал для реализации программы реновации. Помещения на первых этажах домов оборудуют для работы предприятий торговли, общепита, а также сервисных служб, что позволит создать более 110 рабочих мест. Это уже второй проект, проработанный городом в Царицыно в целях ускорения программы реновации. Всего здесь по программе КРТ планируется реорганизовать 8,88 га земли», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Как уточняется, участки расположены по адресу: ул. Веселая, владение 33. Рядом находится станция «Царицыно» Замоскворецкой линии метро и парк «Сосенки».
«Проектом предусмотрено строительство жилой недвижимости для реализации программы реновации площадью 29,8 тыс. кв. м. Подземное пространство домов отведут под паркинг. На территории нового жилого квартала проведут работы по благоустройству и озеленению, во дворах оборудуют детские и спортивные площадки», — цитирует пресс-служба министра Правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
Отмечается, что благодаря программе комплексного развития территорий на месте неэффективно используемых участков появляются объекты недвижимого имущества, в том числе жилье для целей программы реновации.
Министр Правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что общая площадь квартир в домах на ул. Веселая составит около 17,74 тыс. кв. м. По его словам, благодаря этому смогут переселиться около 600 москвичей. В квартирах выполнят улучшенную отделку, что позволит переехать в них сразу, не тратя время на дополнительный ремонт.