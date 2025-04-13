Минобороны объявило про сбор военнообязанных и артиллерии в Гродненском районе. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
В сообщении сказано, что в период с 13 по 15 апреля в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района состоится командно-штабное учение. В указанном учении примут участие военнообязанные, которые призваны из запаса, а также сотрудники органов внутренних дел, добровольцы народного ополчения.
В Минобороны обратили внимание, что цель учения состоит в совершенствовании навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны, а также в обучении личного состава слаженным действиям в момент решения задач территориальной обороны.
В ведомстве добавили, что в ходе учения планируют отработать вопросы, касающиеся охраны и обороны объектов ТерО, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. А также вопросы обеспечения мер военного положения, в том числе с участием народного ополчения.
«При выполнении задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника подразделения территориальных войск будут усилены артиллерийскими подразделениями», — отметили в пресс-службе Минобороны Беларуси.
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