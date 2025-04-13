Минобороны объявило про сбор военнообязанных и артиллерии в Гродненском районе

В сообщении сказано, что в период с 13 по 15 апреля в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района состоится командно-штабное учение. В указанном учении примут участие военнообязанные, которые призваны из запаса, а также сотрудники органов внутренних дел, добровольцы народного ополчения.