Госдума рассмотрит законопроект Курултая Башкирии о кандидатах в судьи

Согласно проекту закона, предлагается внести поправки в федеральный закон о судейском сообществе. Депутаты башкирского парламента предложили продлить действие результатов экзаменов для кандидатов на должность судьи, если он ушел на СВО. На сегодняшний день он действует на протяжении трех лет, а по истечении срока нужно вновь пройти квалификационный экзамен.