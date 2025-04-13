Госдума рассмотрит законопроект Курултая Башкирии о кандидатах в судьи

Государственная Дума рассмотрит законопроект Госсобрания-Курултая Башкирии о кандидатах в судьи, ушедших на СВО. Профильный комитет Нижней палаты российского Парламента до 7 мая представит отзыв на проект, а рассмотрение может состояться уже в июне.
Согласно проекту закона, предлагается внести поправки в федеральный закон о судейском сообществе. Депутаты башкирского парламента предложили продлить действие результатов экзаменов для кандидатов на должность судьи, если он ушел на СВО. На сегодняшний день он действует на протяжении трех лет, а по истечении срока нужно вновь пройти квалификационный экзамен.
В Госсобрании-Курултае Башкирии предложили продлить срок действия результатов экзамена до пяти лет. 20 февраля 2025 года на заседании регионального парламента было одобрено внесение законопроекта на рассмотрение в Государственную Думу.
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