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Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Пострадавший скончался в больнице.

Источник: Соцсети

В субботу, 12 апреля, около 22:35 в Новосибирском районе был сбит пешеход. ДТП произошло в районе проезда Автомобилистов вблизи дома № 92 по улице Быстрая Советского района.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, водитель после наезда на пешехода скрылся с места происшествия. 49-летнего пешехода с многочисленными травмами экстренно госпитализировали, однако спустя несколько часов он скончался.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся поиск водителя, сбежавшего с места ДТП.