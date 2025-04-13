Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

В субботу, 12 апреля, около 22:35 в Новосибирском районе был сбит пешеход. ДТП произошло в районе проезда Автомобилистов вблизи дома № 92 по улице Быстрая Советского района.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, водитель после наезда на пешехода скрылся с места происшествия. 49-летнего пешехода с многочисленными травмами экстренно госпитализировали, однако спустя несколько часов он скончался.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся поиск водителя, сбежавшего с места ДТП.