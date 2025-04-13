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В исторической части Бухары начали работать электромобили скорой помощи

Медицинский персонал обладает высокой квалификацией и владеет иностранными языками.

Источник: Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В исторической части Бухары начали работать экологичные электромобили скорой помощи. Они доступны круглосуточно, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.

«В местах паломничества, объектах культурного наследия и местах скопления большого количества туристов в исторической части Бухары организована круглосуточная работа современных и экологически чистых электромобилей скорой помощи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что медицинский персонал, в частности фельдшеры, владеет иностранными языками, имеет высокую квалификацию и опыт профессиональных действий в чрезвычайных ситуациях по оказанию первой помощи и проведению необходимых медицинских процедур.

«Данный проект удобен не только для туристов, но и для местных жителей. Ведь потребность в экстренной медицинской помощи в общественных местах является одним из важных факторов жизни», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что данная инициатива направлена на улучшение туристической инфраструктуры и обеспечение здоровья и безопасности местного населения и гостей города.