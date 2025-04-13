Самокаты и велосипеды запретили в Новосибирском зоопарке

Исключение сделано только для детских колясок и специальных средств передвижения для людей с ограниченными возможностями. Для удобства посетителей у главного входа продолжает работать прокат детских тележек грузоподъёмностью до 30 кг. В зоопарке отмечают, что все кафе и аттракционы на территории скоро откроются после зимнего перерыва.