Самокаты и велосипеды запретили в Новосибирском зоопарке

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило ввёл новые правила посещения, запрещающие передвижение на самокатах и прочем транспорте. Как сообщает пресс-служба учреждения, ограничение связано с заботой о безопасности посетителей и животных в период ожидаемого наплыва гостей.
«В связи с высоким риском получения травмы на территории зоопарка запрещены все средства передвижения (ролики, велосипеды, самокаты, беговелы)», — пояснили в администрации зоопарка.
Исключение сделано только для детских колясок и специальных средств передвижения для людей с ограниченными возможностями. Для удобства посетителей у главного входа продолжает работать прокат детских тележек грузоподъёмностью до 30 кг. В зоопарке отмечают, что все кафе и аттракционы на территории скоро откроются после зимнего перерыва.