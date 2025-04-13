В Новосибирске перекроют улицы из-за проведения ярмарок

В связи с проведением ярмарок весной и осенью этого года в Новосибирске введут временные запреты на проезд на нескольких улицах города. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Так, в субботу, 19 апреля, из-за проведения ярмарки в Ленинском районе будет прекращено движение на улице Сибиряков-Гвардейцев с 6:00 до 16:00. Речь идёт об участке от площади Карла Маркса до улицы Покрышкина.
На этом же участке ограничат движение также 20 сентября и 11 октября. В эти дни планируется провести осенние ярмарки.
20, 21, 27 и 29 сентября, а также 4 и 5 октября с 7:00 до 15:00 нельзя будет проехать по улице Трикотажной — на участке от Богдана Хмельницкого до Народной.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать ПДД и руководствоваться установленными дорожными знаками.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что с 5 апреля изменилась схема движения транспорта под правобережной развязкой четвёртого моста через Обь.