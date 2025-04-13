Было тяжело, но все-таки справились: «СКА-Хабаровск» с минимальным счетом одолел тульский «Арсенал»

Впрочем, в Хабаровске есть большие сомнения, что заработанные три очка — полностью заслуга гостей.
Недаром дальневосточный клуб пожаловался сразу на три спорных эпизода в судействе прошедшей игры, которые могли изменить итог противостояния. Решения пока нет, послематчевая пресс-конференция тогда вышла достаточно острой — Алексей Поддубский, по обыкновению, за словом в карман не лез.
Второе поражение весной, пусть и с сильнейшими командами лиги, не может не мотивировать СКА, который хоть открыто и не признается в своих амбициях, но явно готовится не упустить момент и, если на то будет воля футбольных богов, запрыгнуть в четверку. Тем более что все для этого у хабаровской команды есть.
В активе у армейцев отличный вратарь, лучший по сейвам в сезоне, грозное нападение, способное реализовывать самые креативные комбинации на поле, достаточно крепкая оборона, неплохая скамейка и Александр Сергеевич Гаглоев, способный одним своим выходом, не говоря уж о падениях и снайперских стандартах, перевернуть ход игры. В том, что армейцы в матче с «оружейниками» будут бороться за три очка, даже сомнений ни у кого не возникало.
Что касается самого «Арсенала», то им в прошлом туре в кои-то веки наконец-то удалось прервать просто чудовищную серию из 16 матчей без побед. И понятно, что туляки были полны надежд начать новую цепочку — на этот раз победную. Почему бы этого не сделать в Хабаровске? В первом круге они уже наказывали «красно-синих», может, настало время повторить?
И действительно, гости постарались практически сразу же перехватить инициативу на поле. Они больше атаковали, больше владели мячом, вот только забили первыми армейцы. И надо сказать, момент возник буквально из ничего. Как говорится, ничего не предвещало беды, как Георгий Гонгадзе с правого края отдает разрезающую передачу на Борха Мартинеса, тот обыгрывает одного защитника, второго и снайперски закатывает мяч в правый угол.
Случилось это на 23-й минуте матча, собственно, все остальное игровое время, включая добавленные в конце второго тайма три минуты, хабаровчане старались удержать довольно зыбкое преимущество, и, к чести армейской дружины, несмотря на активное желание гостей отыграться, у них получилось. Итог матча — 1:0 в пользу «СКА-Хабаровска», и не сказать, что эти три очка дались «красно-синим» очень легко.
«Игра была очень тяжелая, вязкая. Одна борьба. Нам в первом тайме не удалось выходить из обороны. Но ничего, мы забили свой гол. Спасибо большое болельщикам. Приходите. Сегодня вас было очень много. Мы слышали вас», — отметил после матча Роман Емельянов, полузащитник ФК «СКА-Хабаровск».
Такого же мнения придерживается и наставник хабаровских армейцев — победа далась им очень нелегко.
«Очень тяжелая игра была. Такой целостности не получилось. Единоборств очень много. Знаете, как говорится, банальная фраза: игра забывается, а счет остается. Ребята проявили характер, я им благодарен. Коротко по игре. Что касается игры Садыга Багиева, вышедшего на поле… Понимаете, вот как оценивать того, того. Я же сказал, команда. Это не индивидуальный вид спорта. Это командный вид спорта. Добились победы, проявили характер. Всех положительно оцениваю всегда. Если был бы индивидуальный, он один бы играл, тогда можно было дать оценку. Тактические перестроения после забитого мяча? Да нет, особых не было, у нас сегодня, к сожалению, не получился прессинг, поэтому в перерыве чуть-чуть перестроились, но тоже не получалось, не знаю, погода или сегодня магнитные бури, говорю, свежести не хватило команде. Был ли план в начале матча отдать инициативу и играть вторым номером? Нет, нет. Так игра сложилась. Плана такого не было. Ну, видимо, функциональное состояние было не на высшем уровне. С каким настроем отправляемся на предстоящий выезд? Как на все выезды. Ничего нового здесь сказать не могу. Логистика тяжелая. Ну что, теперь нам не лететь? Ну так мы и полетим», — прокомментировал Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск», прошедший матч.
Также наставник «красно-синих» отметил рекордную посещаемость на матче. По статистике на игру пришли посмотреть 5049 любителей хорошего футбола, это на 700 человек больше, чем собрал предыдущий матч с «Балтикой» и на 3 с половиной тысячи больше, чем первая весенняя игра в Хабаровске. И это не может не радовать. Глядишь, скоро стадион имени Ленина переплюнет по этому показателю «Платинум Арену».
«Конечно, это чувствовалось две крайние игры. Очень приятно играть при таком количестве болельщиков. Все благодарны им, что они нас поддерживают. Очень приятно», — подчеркнул Алексей Поддубский.
Впереди у команды действительно очень непростой выезд в Новороссийск. Непростой по логистике — добраться туда по нынешним временам очень непросто, непростой по сопернику — «Черноморец» находится рядом с заветной четверкой и делает все, чтобы там закрепиться, набирая очки в трех турах кряду.