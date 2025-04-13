Было тяжело, но все-таки справились: «СКА-Хабаровск» с минимальным счетом одолел тульский «Арсенал»

«Очень тяжелая игра была. Такой целостности не получилось. Единоборств очень много. Знаете, как говорится, банальная фраза: игра забывается, а счет остается. Ребята проявили характер, я им благодарен. Коротко по игре. Что касается игры Садыга Багиева, вышедшего на поле… Понимаете, вот как оценивать того, того. Я же сказал, команда. Это не индивидуальный вид спорта. Это командный вид спорта. Добились победы, проявили характер. Всех положительно оцениваю всегда. Если был бы индивидуальный, он один бы играл, тогда можно было дать оценку. Тактические перестроения после забитого мяча? Да нет, особых не было, у нас сегодня, к сожалению, не получился прессинг, поэтому в перерыве чуть-чуть перестроились, но тоже не получалось, не знаю, погода или сегодня магнитные бури, говорю, свежести не хватило команде. Был ли план в начале матча отдать инициативу и играть вторым номером? Нет, нет. Так игра сложилась. Плана такого не было. Ну, видимо, функциональное состояние было не на высшем уровне. С каким настроем отправляемся на предстоящий выезд? Как на все выезды. Ничего нового здесь сказать не могу. Логистика тяжелая. Ну что, теперь нам не лететь? Ну так мы и полетим», — прокомментировал Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск», прошедший матч.