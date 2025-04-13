Квадроциклисты устроили массовый выезд в Новосибирске в честь Дня космонавтики

«Снег только сошёл, грунт стал проходимым — идеальное время для старта. А поскольку это совпало с Днём космонавтики и субботой, решили объединить всех неравнодушных и устроить первый большой выезд года», — рассказал Сиб.фм один из организаторов Артём Орёл.