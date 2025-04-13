Квадроциклисты устроили массовый выезд в Новосибирске в честь Дня космонавтики

«Снег только сошёл, грунт стал проходимым — идеальное время для старта. А поскольку это совпало с Днём космонавтики и субботой, решили объединить всех неравнодушных и устроить первый большой выезд года», — рассказал Сиб.фм один из организаторов Артём Орёл.
Маршрут, по словам участников, оказался насыщенным: грязевые ловушки, участки с серьёзным бездорожьем, которые приходилось преодолевать сообща.
«Полными составами мы прошли маршрут, иногда буксуя в грязи, общаясь и помогая друг другу — взаимовыручка и координация были на высоте», — отметил Орёл.
Финишировали на поляне, где устроили пикник с шашлыками, а затем провели дружеские заезды на время. Призовых мест не было — победила дружба.
В заезде приняли участие представители нескольких сибирских клубов — таким образом организаторы стремятся объединить сообщество квадроциклистов региона. Это направление, считают они, не только развлечение, но и перспективный вектор для развития технического туризма и спорта.
«Мы начали развивать движение квадроциклистов в прошлом году вдвоём с другом, сейчас вокруг нас уже целое сообщество. В мае едем на открытие сезона в Горный Алтай, а летом планируем официальные соревнования под эгидой Минспорта Новосибирской области», — поделился Артём Орёл.
Организаторы не исключают, что апрельский выезд может стать ежегодной традицией — если погода и календарь позволят.