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Квадроциклисты устроили массовый выезд в Новосибирске в честь Дня космонавтики

В честь Дня космонавтики 12 апреля в Новосибирске состоялся первый в этом сезоне массовый выезд квадроциклистов. Организатором выступил клуб «Академия Экстрима» под руководством Артёма Орла и Сергея Кузьминых. Почти сто экипажей собрались, чтобы преодолеть внедорожный маршрут, провести дружеские заезды и просто отметить начало весны на природе.

Источник: Сиб.фм

«Снег только сошёл, грунт стал проходимым — идеальное время для старта. А поскольку это совпало с Днём космонавтики и субботой, решили объединить всех неравнодушных и устроить первый большой выезд года», — рассказал Сиб.фм один из организаторов Артём Орёл.

Маршрут, по словам участников, оказался насыщенным: грязевые ловушки, участки с серьёзным бездорожьем, которые приходилось преодолевать сообща.

«Полными составами мы прошли маршрут, иногда буксуя в грязи, общаясь и помогая друг другу — взаимовыручка и координация были на высоте», — отметил Орёл.

Финишировали на поляне, где устроили пикник с шашлыками, а затем провели дружеские заезды на время. Призовых мест не было — победила дружба.

В заезде приняли участие представители нескольких сибирских клубов — таким образом организаторы стремятся объединить сообщество квадроциклистов региона. Это направление, считают они, не только развлечение, но и перспективный вектор для развития технического туризма и спорта.

«Мы начали развивать движение квадроциклистов в прошлом году вдвоём с другом, сейчас вокруг нас уже целое сообщество. В мае едем на открытие сезона в Горный Алтай, а летом планируем официальные соревнования под эгидой Минспорта Новосибирской области», — поделился Артём Орёл.

Организаторы не исключают, что апрельский выезд может стать ежегодной традицией — если погода и календарь позволят.