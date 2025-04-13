Строительство жилого комплекса по программе реновации завершилось в Троицке

«Жилой комплекс состоит из двух корпусов. В нем предусмотрено 240 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Их общая площадь составляет свыше 13 тыс. кв. м. В подъездах смонтировано 8 лифтов грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок с велосипедами. Неподалеку от жилого комплекса находятся учебные заведения, частные и государственные поликлиники, городской стадион, музей гимназии имени Пушкова, а также магазины и кафе», — цитирует пресс-служба министра Правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Как указано, жилой комплекс расположен по адресу: ул. Спортивная, д. 3 и 5. На первых этажах корпусов в будущем откроются объекты социально-бытового назначения. Это могут быть аптеки, частные медицинские клиники, досуговые и учебные центры для детей, салоны красоты, пункты выдачи заказов или другие предприятия. На придомовой территории оборудовали детскую площадку с безопасным покрытием, спортивную площадку и две зоны тихого отдыха, а также установили камеры видеонаблюдения и фонари.
«В течение всего строительного цикла двух корпусов на ул. Спортивная сотрудники Мосгосстройнадзора проводили выездные проверки. Всего состоялось 10 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых инспекторы оценивали качество строительных работ, монтаж инженерных систем и благоустройство территории. В результате итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии построенного объекта утвержденной проектной документации», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.