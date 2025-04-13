Строительство жилого комплекса по программе реновации завершилось в Троицке

«Жилой комплекс состоит из двух корпусов. В нем предусмотрено 240 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Их общая площадь составляет свыше 13 тыс. кв. м. В подъездах смонтировано 8 лифтов грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок с велосипедами. Неподалеку от жилого комплекса находятся учебные заведения, частные и государственные поликлиники, городской стадион, музей гимназии имени Пушкова, а также магазины и кафе», — цитирует пресс-служба министра Правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.