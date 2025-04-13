«Космический праздник»: как в Калининграде отметили 35-летие Музея Мирового океана

В день рождения музея состоялась презентация образовательного центра «ОКЕАНиЯ», который является частью нового корпуса. Там будут работать «Школа океанолога» и клуб «Юный моряк», откроют несколько учебных классов-лабораторий. Сам корпус «Планета Океан» обещают запустить в этом году. В день 35-летия музея гости вместе с президентом ММО Светланой Сивковой осмотрели экспозиционно-образовательный центр. Кроме того, в субботу возле нового корпуса открыли Парк науки.