«Космический праздник»: как в Калининграде отметили 35-летие Музея Мирового океана

В день рождения музея состоялась презентация образовательного центра «ОКЕАНиЯ», который является частью нового корпуса. Там будут работать «Школа океанолога» и клуб «Юный моряк», откроют несколько учебных классов-лабораторий. Сам корпус «Планета Океан» обещают запустить в этом году. В день 35-летия музея гости вместе с президентом ММО Светланой Сивковой осмотрели экспозиционно-образовательный центр. Кроме того, в субботу возле нового корпуса открыли Парк науки.
Также по набережной торжественным маршем прошёл духовой оркестр Дважды Краснознамённого Балтийского флота. На сцене «под волной» корпуса «Планета Океан» состоялись выступления творческих коллективов и другие мероприятия.
День рождения музея совпадает со знаменательным днём в истории — первым полётом человека в космос. К этому событию учреждение в рамках праздничной программы приурочило тематические лекции. Кроме того, на борту научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» провели традиционный товарищеский матч по баскетболу.
Праздничный день завершился световым шоу. Проекция на борту НИС «Космонавт Виктор Пацаев» объединила несколько тем: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, создание флота космической службы и освоение человеком космоса.