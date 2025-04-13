В прокуратуре рассказали о боевом пути омича Владимира Кукуйцева

В год 80-летнего юбилея Победы над фашизмом рассказываем о местных ветеранах — участниках ВОВ. Среди защитников Родины был омич Владимир Кукуйцев. Его боевой путь подробно описали в прокуратуре региона.
Родился Владимир Васильевич в Новосибирской области. Затем переехал в Казахстан, оттуда его и призвали в Красную Армию. Повестка пришла в октябре 1944 года. Парень стал старшим лейтенантом 707-го стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии.
«Владимиру довелось участвовать с дивизией, переброшенной весной 45-го на Дальний восток, в Советско-японской войне. С 9 августа по 2 сентября 1945 года проводилась Манчжурская наступательная операция. Фронт растянулся на ширину в 2700 км, на глубину 200−800 км, бои велись на пустынно-степной, горной, лесисто-болотистой, таежной местности, а также с крупными реками», — говорится на портале ведомства.
Уже на пятый день сражений отважный омич отличился. При прорыве обороны под городом Мулин доставил командиру донесение под сильным огнем. Подвиг молодого сибиряка способствовал успеху советских войск.
В сороковые годы XX века бойцы Дальневосточного фронта внесли большой вклад в разгром фашистской Германии и милитаристской Японии.
Владимир Кукуйцев награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». В мирное время молодой человек продолжал службу в армии до 1949 года.
В Омскую области Владимир Васильевич переехал в 1954 году, получив диплом юриста. Стал народным следователем прокуратуры Кормиловского района, затем — трудился в Ульяновском районе.
«С 1956 года по 1963-й работает следователем прокуратуры Сталинского района Омска. В период 1963—1968 годов занимает должность старшего следователя прокуратуры Омской области. С июня 1968 года до апреля 1974 года работает в следствии прокуратуры Ленинского района Омска», — рассказали представители ведомства.
Ранее «КП Омск» сообщила о создании парка «Патриот» к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.