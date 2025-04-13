В прокуратуре рассказали о боевом пути омича Владимира Кукуйцева

«Владимиру довелось участвовать с дивизией, переброшенной весной 45-го на Дальний восток, в Советско-японской войне. С 9 августа по 2 сентября 1945 года проводилась Манчжурская наступательная операция. Фронт растянулся на ширину в 2700 км, на глубину 200−800 км, бои велись на пустынно-степной, горной, лесисто-болотистой, таежной местности, а также с крупными реками», — говорится на портале ведомства.