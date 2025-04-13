На Башкирию надвигаются сильный ветер и снег с дождем

По данным Башгидрометцентра, утром в понедельник в отдельных районах республики ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 метров в секунду. Ночью в регионе похолодает до −2, +3°С, днем потеплеет до +7, +12°С.