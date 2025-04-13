На Башкирию надвигаются сильный ветер и снег с дождем

Экстренные службы предупреждают жителей Башкирии о резком ухудшении погоды. В понедельник, 14 апреля, в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, ночью со снегом. Местами мокрый снег до умеренного, в южных районах ночью будет без существенных осадков.
По данным Башгидрометцентра, утром в понедельник в отдельных районах республики ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 метров в секунду. Ночью в регионе похолодает до −2, +3°С, днем потеплеет до +7, +12°С.
МЧС по Башкирии предупреждает водителей об ухудшении видимости на дорогах: во время снега с дождем она упадет до 1−2 км. Ночью и утром местами гололедица.
В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +1, +3°С, днем +7, +9°С.
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