Дома ждали отца двое детей: старший механик-водитель из Слюдянки погиб в зоне СВО

Недавно в Слюдянку пришли скорбные вести из зоны спецоперации. «За ленточкой» погиб 46-летний местный житель Сергей Иванов. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Слюдянки.
— Сергей Геннадьевич родился в Слюдянке. Он учился в школе № 2. Трудовая деятельность проходила также в Слюдянке. Общительный, веселый, добродушный, безотказный, таким был Сергей, — рассказывают власти города.
Сибиряк, дома которого остались дожидаться двое детей, решил подписать контракт с Минобороны России в октябре 2024 года. В зоне СВО его назначили старшим механиком-водителем парашютно-десантного батальона. К несчастью, уже 19 ноября он погиб при выполнении задач военной службы.
В Слюдянке у бойца остались мать, сестра и дети. Прощание с местным героем состоится на Аллее Героев в пади Талая города Слюдянки.