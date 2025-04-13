Дома ждали отца двое детей: старший механик-водитель из Слюдянки погиб в зоне СВО

Сибиряк, дома которого остались дожидаться двое детей, решил подписать контракт с Минобороны России в октябре 2024 года. В зоне СВО его назначили старшим механиком-водителем парашютно-десантного батальона. К несчастью, уже 19 ноября он погиб при выполнении задач военной службы.