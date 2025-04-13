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В Воронеже открыли движение по участку Петровской набережной

Движение по участку Софьи Перовской — от улицы Чернышевского до улицы Пятницкого — открыли в воскресенье, 13 апреля. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе городской администрации.

Дорогу, напомним, закрывали в конце прошлого месяца из-за работ по обустройству нового напорного канализационного коллектора, чтобы провести к набережной сети водоснабжения и водоотведения. Специалисты проложили коммуникации на участке в 600 метров. Причем работы удалось завершить на три недели раньше изначально заявленного срока. Планировалось, что участок для автомобилистов откроют не раньше конца апреля.

«При прокладке трубопровода применяли метод горизонтального направленного бурения (ГНБ). Эта технология позволяет сохранить инфраструктуру смежных коммуникаций и не разрушать городскую территорию — газоны, зеленые насаждения, тротуары и проезжую часть», — рассказали в пресс-службе «РВК-Воронеж».