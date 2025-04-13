В Воронеже открыли движение по участку Петровской набережной

Дорогу, напомним, закрывали в конце прошлого месяца из-за работ по обустройству нового напорного канализационного коллектора, чтобы провести к набережной сети водоснабжения и водоотведения. Специалисты проложили коммуникации на участке в 600 метров. Причем работы удалось завершить на три недели раньше изначально заявленного срока. Планировалось, что участок для автомобилистов откроют не раньше конца апреля.