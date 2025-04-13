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В Самаре прошел X «Космический полумарафон»

Всего на старт в Самаре вышли порядка 4000 участников.

Источник: Минспорта Самарской области

13 апреля на Волжском проспекте любители бега стартовали на дистанциях 3 юбилейного «Космического полумарафона».

Любители бега боролись за медали на дистанциях 300, 400, 600, 1586 метров. Всего на старт вышли порядка 4000 участников, самому юному из них — 1 год и 8 месяцев.

Участников приветствовал вице-губернатор, руководитель администрации Губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев.

Из года в год это масштабное мероприятие объединяет тысячи любителей физкультуры, всех тех для кого спорт является нормой и важной частью повседневной жизни. Сегодня на старте представители 73 регионов нашей страны. Мы видим, как бег приобретает все большую популярность, становясь полезным досугом, объединяющим семьи, друзей и трудовые коллективы.

сказал Дмитрий Яковлев

Такие соревнования помогают привлекать к занятиям спортом как можно больше россиян. Это одна из приоритетных задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».