Омские медики показали, как спасают жизни людей

Как оказывать людям экстренную помощь — рассказали тюменским медикам в Центре повышения квалификации работников здравоохранения Омска. 13 апреля в Минздраве уточнили, что это уже второй в 2025 году подобный интенсив.
Фото: Министерство здравоохранения Омской области.
«В рамках четырехдневного обучения специалисты центра провели для тюменских коллег углубленные тренинги по манипуляционным навыкам и сестринскому уходу с опорой на реальные клинические ситуации. Под руководством преподавателей и в условиях максимально приближенным к реальности, ученики оттачивали эффективное командное взаимодействие в условиях стрессовых и экстренных ситуаций», — поделилась подробностями пресс-служба.
Тематика тренинга охватила разные направления работы, включая акушерство и педиатрию. С обучающимися проработали алгоритмы спасения пациентов разных возрастов. Как это было — в министерстве здравоохранения Омской области показали в фотоподборке.
Фото: Министерство здравоохранения Омской области Фото: Министерство здравоохранения Омской области Фото: Министерство здравоохранения Омской области Фото: Министерство здравоохранения Омской области Фото: Министерство здравоохранения Омской области.