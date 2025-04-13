Омские медики показали, как спасают жизни людей

«В рамках четырехдневного обучения специалисты центра провели для тюменских коллег углубленные тренинги по манипуляционным навыкам и сестринскому уходу с опорой на реальные клинические ситуации. Под руководством преподавателей и в условиях максимально приближенным к реальности, ученики оттачивали эффективное командное взаимодействие в условиях стрессовых и экстренных ситуаций», — поделилась подробностями пресс-служба.