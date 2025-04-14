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277 «новых» граждан поставили на воинский учет в Воронежской области

В ходе рейда по местам общепита в Советском районе были проверены 14 человек.

Военный комиссариат региона с 25 марта по 13 апреля поставил на воинский учет 277 бывших мигрантов, которые получили российское гражданство, сообщили в военном следственном отделе (ВСО) по Воронежскому гарнизону.

В ходе рейда по местам общепита в Советском районе областного центра были проверены 14 человек. Среди них выявили пять «новых» граждан, которые уклонились от постановки на воинский учет и призыва на военную службу. Их доставили в военные комиссариаты Воронежа.

За указанный период контракты о прохождении военной службы были заключены с одним «новым» гражданином и восемью иностранцами.