Верховный суд признал списание денег, зачисленных по ошибке, незаконным

Согласно материалам дела, в 2022 году на счет Тамары Шкулевой поступило 783 тысяч евро в результате операций по погашению номинальной стоимости облигаций. Позже ЮниКредит Банк без ее согласия списал все средства, сославшись на зачисление по ошибке. Женщина направила банку претензию, но ей отказали в возврате денег.