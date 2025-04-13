Верховный суд признал списание денег, зачисленных по ошибке, незаконным

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Верховный суд России признал списание зачисленных по ошибке денег у клиента банка незаконным, следует из определения суда.
Согласно материалам дела, в 2022 году на счет Тамары Шкулевой поступило 783 тысяч евро в результате операций по погашению номинальной стоимости облигаций. Позже ЮниКредит Банк без ее согласия списал все средства, сославшись на зачисление по ошибке. Женщина направила банку претензию, но ей отказали в возврате денег.
После этого Шкулева обратилась в суд, однако ее иск не был удовлетворен, и она подала жалобу в Верховный суд.
«Нельзя признать правомерной квалификацию денежных средств, поступивших на счет Шкулевой Т. К., в соответствии с договором как ошибочно зачисленных с учетом того, что их зачисление было осуществлено банком в счет выплаты купонного дохода в даты погашения соответствующих облигаций», — говорится в документе.
ЮниКредит Банк работает в России с 1989 года и принадлежит группе Uniсredit. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.