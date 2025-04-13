Отказал автопилот у самолета, вылетевшего из Тюмени в Сочи

Согласно данным аэропорта Рощино, рейс из Тюмени в Сочи был задержан более чем на 12 часов. Прибытие этого же самолета из Сочи в Тюмень также произошло с существенным опозданием: вместо запланированного времени 12 апреля, воздушное судно приземлилось лишь утром 13 апреля, что повлекло задержку рейса на 14 часов.