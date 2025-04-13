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Вице-премьер правительства Башкирии стал членом комиссии по регулированию трудовых споров

Вице-премьера правительства Башкирии назначили на дополнительный пост.

Источник: Комсомольская правда

Накануне глава Башкирии подписал указ о назначении на пост координатора республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальных и трудовых споров вице-премьера Руслана Хабибова. Заместитель премьер-министра республики будет совмещать обе должности.

Трехсторонняя комиссия Башкирии по регулированию социально-трудовых отношений состоит из представителей Федерации профсоюзов республики, объединения работодателей и членов правительства региона. Руслан Хабибов в составе этого органа будет представлять региональные органы власти.

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