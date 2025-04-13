Настоящая весна: в Беларусь приходит потепление

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Новая неделя начнется с настоящей весенней погоды, температура воздуха даже превысит климатическую норму, рассказал синоптик Дмитрий Рябов.
После нескольких дней холодной погоды со снегом и заморозками, более типичной для зимнего периода, в Беларусь возвращается весна.
«В полной мере потепление проявит себя в начале новой недели, теплыми станут и ночи. Новая неделя начнется с настоящей весенней погоды, средняя температура ожидается до пяти градусов выше, чем положено по климату», — сказал Рябов в эфире ОНТ.
По его словам, в начале недели в ночные часы температура воздуха составит от +4°C до +9°C, днем в понедельник прогнозируется от +11°C до +16°C. Осадков при этом не ожидается.
К середине недели с юго-запада Европы придут малоактивные атмосферные фронты, которые принесут с собой небольшие кратковременные дожди. В среду ночью будет +6…+11°С, днем столбики термометров могут подниматься до +18°C.
Вторая половина недели принесет утренние туманы, температура воздуха ночью ожидается в пределах +6…+12°С, в четверг днем по предварительному прогнозу будет от 18 до 23, а в пятницу воздух прогреется до 19.
Теплыми будут и выходные: осадки маловероятны, ночью столбики термометров покажут от +6°C до +12°C, в субботу днем воздух прогреется до +21°C, а в воскресенье — от +13°C на западе до +21°C на юго-востоке страны.