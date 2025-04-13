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Настоящая весна: в Беларусь приходит потепление

В полной мере белорусы ощутят потепление уже в начале новой недели, тепло будет даже по ночам, порадовал прогнозом синоптик.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 66% 759 мм рт. ст. +8°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Новая неделя начнется с настоящей весенней погоды, температура воздуха даже превысит климатическую норму, рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

После нескольких дней холодной погоды со снегом и заморозками, более типичной для зимнего периода, в Беларусь возвращается весна.

«В полной мере потепление проявит себя в начале новой недели, теплыми станут и ночи. Новая неделя начнется с настоящей весенней погоды, средняя температура ожидается до пяти градусов выше, чем положено по климату», — сказал Рябов в эфире ОНТ.

По его словам, в начале недели в ночные часы температура воздуха составит от +4°C до +9°C, днем в понедельник прогнозируется от +11°C до +16°C. Осадков при этом не ожидается.

К середине недели с юго-запада Европы придут малоактивные атмосферные фронты, которые принесут с собой небольшие кратковременные дожди. В среду ночью будет +6…+11°С, днем столбики термометров могут подниматься до +18°C.

Вторая половина недели принесет утренние туманы, температура воздуха ночью ожидается в пределах +6…+12°С, в четверг днем по предварительному прогнозу будет от 18 до 23, а в пятницу воздух прогреется до 19.

Теплыми будут и выходные: осадки маловероятны, ночью столбики термометров покажут от +6°C до +12°C, в субботу днем воздух прогреется до +21°C, а в воскресенье — от +13°C на западе до +21°C на юго-востоке страны.