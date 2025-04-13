Синоптики сказали про дождь и +20 градусов в Беларуси в понедельник 14 апреля

Ветер окажется юго-восточный. Однако в отдельных районах страны днем ожидается порывистый ветер. В ночные часы температура воздуха составит от +1 до +7 градусов. По западной части будет теплее — от +8 до +10 градусов. Днем синоптики обещают от +14 до +20 градусов.