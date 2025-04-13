Синоптики сказали про дождь и +20 градусов в Беларуси в понедельник 14 апреля

Синоптики сказали про дождь и +20 градусов в Беларуси 14 апреля, в понедельник, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, за погоду в стране 14 апреля будет отвечать область повышенного атмосферного давления и существенных осадков не прогнозируется. В утренние и дневные часы по Беларуси скажется влияние малоактивного фронтального раздела, который спровоцирует местами небольшие дожди.
Ветер окажется юго-восточный. Однако в отдельных районах страны днем ожидается порывистый ветер. В ночные часы температура воздуха составит от +1 до +7 градусов. По западной части будет теплее — от +8 до +10 градусов. Днем синоптики обещают от +14 до +20 градусов.
Ранее синоптики сказали о резком повороте к весне в Беларуси благодаря антициклону с северной Африки: «Днем запросто будет +24 — +26».
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