В День космонавтики в Челябинской области сыграли свадьбу около 100 пар

Однако в Госкомитете по делам ЗАГС по Челябинской области считают, что создать семью именно в этот день стремятся из-за романтики космоса и символичности.
— 12 апреля — день, когда человечество преодолело земное притяжение, как любовь, которая преодолевает всё, чтобы влюбленным быть вместе. Как первый полёт Гагарина, свадьба — это шаг в неизвестное, полное надежд. Поздравляем всех новобрачных! — добавили в ЗАГСе.
Тем временем в Челябинской области стали награждать тех супругов, которые прожили в браке 50, 60 и 70 лет. На днях в региональном центре знака отличия «Семейное счастье» удостоились 17 пар. Всего в регионе выплаты за долгий брак получат более 19 тысяч супружеских пар.