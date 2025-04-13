В День космонавтики в Челябинской области сыграли свадьбу около 100 пар

Около 100 пар в Челябинской области выбрали День космонавтики для старта в семейную жизнь. Однако, вполне возможно, что полёт Гагарина здесь ни при чём: просто в этом году космический день выпал на субботу, 12 апреля, когда традиционно проходят торжественные регистрации браков.