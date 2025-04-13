Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День космонавтики в Челябинской области сыграли свадьбу около 100 пар

Около 100 пар в Челябинской области выбрали День космонавтики для старта в семейную жизнь. Однако, вполне возможно, что полёт Гагарина здесь ни при чём: просто в этом году космический день выпал на субботу, 12 апреля, когда традиционно проходят торжественные регистрации браков.

Источник: Pchela.News

Однако в Госкомитете по делам ЗАГС по Челябинской области считают, что создать семью именно в этот день стремятся из-за романтики космоса и символичности.

— 12 апреля — день, когда человечество преодолело земное притяжение, как любовь, которая преодолевает всё, чтобы влюбленным быть вместе. Как первый полёт Гагарина, свадьба — это шаг в неизвестное, полное надежд. Поздравляем всех новобрачных! — добавили в ЗАГСе.

Тем временем в Челябинской области стали награждать тех супругов, которые прожили в браке 50, 60 и 70 лет. На днях в региональном центре знака отличия «Семейное счастье» удостоились 17 пар. Всего в регионе выплаты за долгий брак получат более 19 тысяч супружеских пар.