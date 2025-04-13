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В Казани в дни KazanForum частично перекроют улицу Хади Такташа

Ограничения планируют ввести в мае и июне.

Источник: Комсомольская правда

В Казани в дни проведения международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» и международного форума министров образования «Формируя будущее» хотят частично перекрыть улицу Хади Такташа. Ограничения планируют ввести в мае и июне. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

С 15 по 17 мая и с 10 по 14 июня намерены перекрыть участок улицы Хади Такташа, от Спартаковской до Марселя Салимжанова.

С 12 по 19 мая будет организовано двустороннее движение транспорта на участке от улицы Чистопольской до въездной группы VSA-1 стадиона «Ак Барс Арена».

KazanForum пройдет в столице Татарстана с 15 по 16 мая. Ранее в Абу-Даби Рустам Минниханов пригласил министра ОАЭ на это международное событие.