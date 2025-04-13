На следующей неделе в Екатеринбурге снова пойдет снег

На следующей неделе температура воздуха в Свердловской области будет около климатической нормы или на 1−2 градуса ниже. Осадков немного, в основном небольшие и кратковременные, в начале и конце недели возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.
14 апреля в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь. Ветер западный, 3−8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью −4, +1 градуса, на севере до −9 градусов, днем +3, +8 градусов. В Екатеринбурге ночью 0 градусов, днем до +7 градусов, пройдет небольшой мокрый снег с дождем. 15 апреля в области переменная облачность, без осадков.
Ветер западный, 5−10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью 0, −5 градусов, днем +8, +13 градусов В Екатеринбурге ночью −1 градус, днем +12 градусов, без осадков. 16 апреля в области облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, 5−10 м/с с порывами до 15−17 м/с.
Температура ночью +2, +7 градусов, днем +8, +13 градусов. В Екатеринбурге ночью +6 градусов, без осадков, днем до +12 градусов, без осадков. 17 апреля в Екатеринбурге ночью −1 градус, днем +6 градусов. 18 апреля ночью −3 градуса, днем +7 градусов. 19 апреля ночью 0 градусов, днем +5 градусов.