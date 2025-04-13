Искусственный интеллект впервые создал ролик для медиаэкранов Московского транспорта

«Постоянно улучшаем обслуживание в городском транспорте по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. С помощью роликов на медиаэкранах доносим до пассажиров важные новости, рассказываем об интересных событиях и мероприятиях. В прошлом году вместе с партнерами Московского транспорта мы создали более 500 роликов в соответствии с едиными стандартами нашего эфира», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.