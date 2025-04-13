Искусственный интеллект впервые создал ролик для медиаэкранов Московского транспорта

«Постоянно улучшаем обслуживание в городском транспорте по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. С помощью роликов на медиаэкранах доносим до пассажиров важные новости, рассказываем об интересных событиях и мероприятиях. В прошлом году вместе с партнерами Московского транспорта мы создали более 500 роликов в соответствии с едиными стандартами нашего эфира», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
По его словам, нейросеть по запросу редакторов создала кадры для ролика о российской Арктике. Сюжет рассказывает о жителях территории, о ее промышленности и экономическом потенциале.
Как уточняется, искусственный интеллект создал полностью готовый ролик, который соответствует всем стандартам эфира Московского транспорта. Нейросеть создала кадры, на которых можно увидеть арктические заводы, атомные ледоколы на Северном морском пути, а также жителей региона. «Посмотреть ролик можно до 17 апреля на более чем 34 тыс. медиаэкранов в поездах метро, трамваях, автобусах и электробусах. Сюжет был подготовлен партнером — медиаплатформой “Хорошие новости”», — отметили в пресс-службе.