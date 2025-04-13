В уфимской Шакше планируют построить бассейн и развлекательный центр

Как отметил мэр Уфы, в обозримом будущем в микрорайоне планируют построить бассейн. Проект уже есть, теперь мэрия ищет деньги на его реализацию. Также Мавлиев заявил, что скоро в местные поликлиники будут временно направлять медиков из других больниц, так как специалистов там не хватает.