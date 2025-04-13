В уфимской Шакше планируют построить бассейн и развлекательный центр

В субботу, 12 апреля, мэр Уфы Ратмир Мавлиев приехал в Шакшу, где встретился с местными жителями. В своем телеграм-канале сити-менеджер поделился итогами этого разговора.
Как отметил мэр Уфы, в обозримом будущем в микрорайоне планируют построить бассейн. Проект уже есть, теперь мэрия ищет деньги на его реализацию. Также Мавлиев заявил, что скоро в местные поликлиники будут временно направлять медиков из других больниц, так как специалистов там не хватает.
Попытаются уфимские власти решить и проблему с транспортным сообщением Шакши с другими районами города. Чиновники планируют изучить пассажиропоток, после чего сделают вывод о необходимости дополнительных маршрутов.
По словам Ратмира Мавлиева, в Шакше скоро откроют развлекательный центр. Предварительно, произойдет это либо в конце этого, либо в начале 2026 года.
— Дал поручение службам поработать дополнительное финансирование по наружному освещению и строительству тротуаров для Шакши. В том числе, включив в городскую целевую программу по тротуарам, — написал в своем телеграм-канале мэр Уфы после встречи с жителями микрорайона.
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