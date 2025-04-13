К алматинцам обратились из-за грядущей грозы

Как сообщили в департаменте, 14 апреля в городе ожидаются сильный дождь, гроза, сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.
«Гостей и туристов города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. В случая объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить и дождаться хорошей погоды», — говорится в сообщении ДЧС.
Спасатели также рекомендуют не откладывать возвращение домой на позднее время суток — так вы можете не найти обратный маршрут. Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, напомнили в департаменте.
Кроме того, в ДЧС дали рекомендации на время грозы: обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач; не оставляйте автомобили под деревьями; не стойте под слабо укрепленными конструкциями — их разрушение может привести к травмированию людей; пешеходам также необходимо проявлять осторожность — помните, что вас не видно во время дождя.