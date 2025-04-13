К алматинцам обратились из-за грядущей грозы

Кроме того, в ДЧС дали рекомендации на время грозы: обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач; не оставляйте автомобили под деревьями; не стойте под слабо укрепленными конструкциями — их разрушение может привести к травмированию людей; пешеходам также необходимо проявлять осторожность — помните, что вас не видно во время дождя.