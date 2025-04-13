В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута на двух участках побережья

Также незначительные фрагменты нефтепродуктов были обнаружены на участке пляжа в районе устья реки Можепсин. Выбросы мазута были зафиксированы во время ежедневного мониторинга побережья.
«Новые выбросы мазута у кромки воды убирают в первую очередь. После этого продолжают деликатную очистку территорий от мелких фракций нефтепродуктов», — сообщили в оперштабе Краснодларского края.
Ранее выбросы мазута были обнаружены на побережье Анапы накануне 12 апреля. Специалисты приступили к ликвидации последствий загрязнения.