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Ростовская область поставила в Сербию 10 тонн мороженой рыбы

Из Таганрога в Сербию отправили 10 тонн рыбной продукции.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область отправила на экспорт 10 тонн мороженой рыбы. Груз был направлен в Сербию. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

— В пункте ветеринарного оформления «Таганрогский» проведен ветеринарный контроль в отношении десяти тонн мороженой рыбы, предназначенной на Экспорт в Сербию, — сообщила пресс-служба ведомства.

Экспортер включен в перечень российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарную проверку на соответствие требованиям Сербии. Лабораторные исследования Донского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса подтвердили безопасность и качество рыбной продукции.

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