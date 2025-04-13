Ростовская область поставила в Сербию 10 тонн мороженой рыбы

Ростовская область отправила на экспорт 10 тонн мороженой рыбы. Груз был направлен в Сербию. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
— В пункте ветеринарного оформления «Таганрогский» проведен ветеринарный контроль в отношении десяти тонн мороженой рыбы, предназначенной на Экспорт в Сербию, — сообщила пресс-служба ведомства.
Экспортер включен в перечень российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарную проверку на соответствие требованиям Сербии. Лабораторные исследования Донского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса подтвердили безопасность и качество рыбной продукции.
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