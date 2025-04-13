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Никитский ботанический сад получил федеральный статус

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. Никитский ботанический сад в Крыму получил статус ботанического сада федерального значения. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

Источник: Reuters

«Федеральный статус позволит обеспечить режим особой охраны и создать условия для организации исследований и развития потенциала одного из старейших научных центров России», — говорится в сообщении.

Сейчас общая площадь Никитского ботанического сада вместе с участками в Алуште, а также под Симферополем и Джанкоем, составляет почти 885 гектаров, отметили в пресс-службе.

Здесь собрано свыше 17 тысяч видов различных культур: плодовых, декоративных, лекарственных. На территории ботсада находятся уникальные природные ландшафты и памятники садово-паркового искусства.

Никитский ботсад, который находится в окрестностях Ялта, был основан в 1811 году как казенный экономический сад для освоения Крыма и создания доходных отраслей сельского хозяйства на юге России. Осенью 1812 года в саду появились первые деревья.

В этом году парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду пережил апрельские заморозки без потерь «личного состава», рассказала ранее РИА Новости Крым сотрудник сада, кандидат биологических наук Вера Зыкова.

Парад тюльпанов «Салют Победы» открылся в Никитском ботаническом саду на прошлой неделе. В этом году парад посвятили 80-летию Великой Победы. Посетителям выставки представили 110 тысяч цветов 158 сортов. Они радуют посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего Арборетума.