Никитский ботанический сад получил федеральный статус

Парад тюльпанов «Салют Победы» открылся в Никитском ботаническом саду на прошлой неделе. В этом году парад посвятили 80-летию Великой Победы. Посетителям выставки представили 110 тысяч цветов 158 сортов. Они радуют посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего Арборетума.